Захарова заявила о формировании «неофашистских государств» в Прибалтике

Мария Захарова заявила, что в Прибалтике формируются «неофашистские государства»

В Прибалтике формируются «неофашистские государства». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, в прибалтийских республиках «продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия», которая может привести к негативным последствиям для стран региона.

«Фактом является формирование на ближних рубежах России, по сути, неофашистских государств, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому. К каким последствиям это приводит, мы уже увидели на Украине», — заявила представитель МИД.

Ранее Захарова прокомментировала решение сейма Латвии, объявившего Россию «спонсором терроризма». Подобный шаг латвийской стороны она назвала безосновательным и обвинила его инициаторов в неонацизме и «животной ксенофобии».