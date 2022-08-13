Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Новой Каховке сообщили о взрыве в районе завода «Сокол»

ТАСС: в Новой Каховке произошел взрыв в районе завода «Сокол»

Фото: РИА Новости

В Новой Каховке произошел сильный взрыв в районе завода «Сокол». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-гражданской администрации района.

«Это центр микрорайона Сокол. Это завод "Сокол", там мирные люди. Это я знаю. <...> Это самый густонаселенный район города», — заявил собеседник агенства. Данных о погибших и пострадавших не поступало, на место происшествия выехали экстренные службы.

12 июля украинские войска обстреляли Новую Каховку Херсонской области. Удары пришлись по складам с селитрой и предприятию, выпускающему оборудование для местной ГЭС. Взрывом оказались повреждены и разрушены десятки жилых домов, а также больница, храм и детский сад.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Киссинджер предложил Украине роль Финляндии в отношениях России и Запада
Малышева рассказала об уникальной технологии спасения пациентов с раком крови
Глава Татарстана порекомендовал вернуть масочный режим на предприятиях региона
Россиянам рассказали о пользе вина для здоровья
В Белоруссии рассказали о торговле с Евросоюзом на фоне санкций
Молодая жена Петросяна высказалась о своей фигуре
В Новой Каховке сообщили о взрыве в районе завода «Сокол»
США предрекли утрату контроля над миропорядком
Овечкин оценил Валиеву одной фразой
Стало известно о главной слабости Вооруженных сил Франции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.