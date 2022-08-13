В Новой Каховке сообщили о взрыве в районе завода «Сокол»

ТАСС: в Новой Каховке произошел взрыв в районе завода «Сокол»

В Новой Каховке произошел сильный взрыв в районе завода «Сокол». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-гражданской администрации района.

«Это центр микрорайона Сокол. Это завод "Сокол", там мирные люди. Это я знаю. <...> Это самый густонаселенный район города», — заявил собеседник агенства. Данных о погибших и пострадавших не поступало, на место происшествия выехали экстренные службы.

12 июля украинские войска обстреляли Новую Каховку Херсонской области. Удары пришлись по складам с селитрой и предприятию, выпускающему оборудование для местной ГЭС. Взрывом оказались повреждены и разрушены десятки жилых домов, а также больница, храм и детский сад.