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S&P и Fitch сочли дефолтом договоренность Украины об отсрочке выплат по госдолгу

S&P и Fitch назвали дефолтом договоренность Украины об отсрочке платежей по госдолгу

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте в связи с договоренностью об отсрочке платежей по внешнему долгу страны до 2024 года.

Так, Fitch рассматривает отсрочку как процесс обмена проблемного долга (DDE), в связи с чем долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) страны в иностранной валюте понижен c С («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт»).

В свою очередь S&P понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до SD («выборочный дефолт»). «Учитывая условия реструктуризации и наши критерии, мы рассматриваем соглашение [об отсрочке] как проблемное и равнозначное дефолту», — приводит цитату представителей агентства Reuters.

Кроме того, S&P понизило рейтинг в национальной валюте Украины с B-/B до CCC+/C, Fitch сохранило соответствующий рейтинг на уровне CCC-.

О том, что кредиторы согласились заморозить выплаты Киева до 2024 года, стало известно 10 августа. Общая сумма задолженности составляет 19,6 миллиарда долларов. Решение об отсрочке платежей позволит Киеву сохранить 5,8 миллиарда долларов, которые должны были быть уплачены в обслуживание долга.

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Варвара Кошечкина
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