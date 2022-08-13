Во Франции заявили о провале санкций против России

Agoravox: введенные против России санкции обернулись против Европы

Колумнист французского портала Agoravox Кальман Шнур (Kalman Schnur) заявил, что введенные Западом антироссийские санкции работают против Европы.

По его мнению, европейские политики приняли самоубийственное решение. В статье он привел заявление министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который 1 марта обещал вести «тотальную экономическую и финансовую войну с Москвой» и довести ее до крушения российской экономики. Вместе с тем, напомнил журналист, с тех пор рубль значительно укрепился. Если через неделю после начала российской спецоперации на Украине за него давали 0,61 евроцента, то 30 июня курс рубля вырос до 1,8 евроцента.

Немалую роль в этом сыграло решение Кремля требовать оплаты за российский газ в рублях, заявил Шнур. «Россия получает рубли в обмен на свои углеводороды, цены на которые стремительно растут из-за наших же санкций, сделавших эти углеводороды дефицитом», — отметил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.