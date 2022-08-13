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США предрекли утрату контроля над миропорядком

Express: США могут утратить контроль над миропорядком

Фото: Shutterstock

Глобальный мировой порядок имеет тенденцию к стремительному изменению, а США могут утратить контроль над ним. Об этом журналист Джеймс Ли высказался в материале для британского издания Еxpress.

Автор статьи отметил, что после распада СССР Соединенные Штаты быстро стали мировым гегемоном, увеличив свое могущество и став крупнейшей мировой экономикой. Однако, по его словам, войны в Ираке и Афганистане, а также президентство Дональда Трампа изменили отношение ряда государств к Вашингтону.

Ли указал на то, что за последние три года мир потрясли крупные события, в частности — пандемия COVID-19 и российская спецоперация на Украине, которые внесли свой вклад в «изменение облика мирового порядка».

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«Более того, предыдущие холодные войны разогреваются с угрожающей скоростью, а ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе и Южно-Китайском море является примером назревающего конфликта между соперничающими державами», — добавил он.

По его мнению, США продолжают сохранять свои позиции, однако их стабильность находится под вопросом. «Эксперты считают, что на нас дует ветер перемен, поскольку новые растущие державы стремятся вытеснить тех, кто находится наверху», — пояснил журналист.

Ранее в издании The National Interest (NI) вышел материал, в котором утверждалось, что у властей США отсутствует четкое стратегическое видение внешней политики страны. Как заявил автор статьи, колумнист Аксель де Верну, это является угрожающей Вашингтону ошибкой Белого дома.

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Алевтина Запольская
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