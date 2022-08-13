Европа начала поставлять в Россию больше лекарств и косметики

РБК: европейские страны нарастили поставки косметики и лекарств в Россию

Страны Европы нарастили поставки лекарственных препаратов и косметики в Россию. Также вырос экспорт промышленного оборудования. Об этом сообщает РБК.

По информации агентства, в июне экспорт товаров из Европы в Россию частично восстановился, увеличившись на 18 процентов в сравнении с маем. Крупнейшим экспортером стала Германия, а на втором месте разместилась Италия. Также заметно выросли поставки из Польши и стран Балтии, следует из данных Eurostat.

Поставки промышленного оборудования и лекарств начали увеличиваться в марте на фоне опасения, что эти сектора могут затронуть антироссийские санкции. По итогам июня рост по отношению к маю составил 21 процент.

В свою очередь, экспорт косметики и парфюмерии поднялся на 38 процентов, изделий из пластмасс — на 16 процентов, электрооборудования и компонентов к нему — на 7 процентов, а контрольных, оптических и измерительных медицинских приборов — на 38 процентов. При этом поставки по этим категориям в 2021 году были заметно выше.

Ранее сообщалось, что через несколько лет Россия может практически полностью отказаться от иностранных лекарств, а также поставлять за рубеж не менее 50 отечественных препаратов. Сейчас большую часть российского рынка лекарств занимают иностранные производители.