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Названы города с самым сильным ростом цен на аренду жилья

«Этажи»: Ростов-на-Дону и Москва стали городами с самым сильным ростом цен на аренду жилья

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Эксперты федеральной компании «Этажи» назвали топ-10 российских городов с самым сильным ростом арендной платы за жилье за год. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным риелторов, на первом месте оказался Ростов-на-Дону, в котором стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 21,5 процента по сравнению с прошлым годом. Второе место заняла Москва, где средняя ставка увеличилась на 19 процентов. Первую тройку лидеров замыкает Челябинск, с ростом — 16 процентов. В список также попали Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Омск, Воронеж, Пермь и Красноярск.

Аналитики компании спрогнозировали очередной возможный скачок стоимости арендной платой. Они рассказали, что в ближайшее время вероятно понижение цен на съем квартир на 8-10 процентов, которое обусловлено дефицитом предложения в ряде городов из-за внутреннего туризма, а также маленькими бюджетами основной категории арендаторов. «Но это будет временным явлением. После октября мы ожидаем очередную волну увеличения предложения и стагнации ставок аренды», — резюмировала директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

Ранее «ЦИАН.Аналитика» предоставил статистику по городам России с наиболее подешевевшей арендой однокомнатных квартир. Тогда на первом месте оказался Санкт-Петербург, в котором фиксировалось снижение средней ставки на 15 процентов до 27,3 тысячи в месяц.

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Варвара Кузьмина
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