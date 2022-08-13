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Минобороны заявило об уничтожении более 100 бойцов ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении свыше 100 бойцов ВСУ в Старых Тернах в ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные нанесли сосредоточенные огневые удары по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и боевиков «Правого сектора» (запрещенная в России организация). Об этом журналистам заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что удары были нанесены по пунктам управления, находящимся в районе поселка Старые Терны в Донецкой народной республике (ДНР). В результате были уничтожены свыше 100 украинских бойцов и 10 единиц военной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска совместно с народными милициями Донецкой и Луганской народных республик полностью освободили населенный пункт Пески в ДНР.

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Алевтина Запольская
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