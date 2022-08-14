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Число пострадавших при взрыве в ТЦ Еревана увеличилось до 34

МЧС сообщило о 34 пострадавших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване

Фото: Sputnik / РИА Новости

При взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване пострадали 34 человека. Об увеличении числа раненых сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

«Количество пострадавших граждан в результате взрыва достигло 34», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел днем 14 августа. По предварительным данным, он случился на складе пиротехники, после чего начался пожар. Как рассказал один из очевидцев, мелкие взрывы слышны до сих пор.

В результате взрыва произошло обрушение здания ТЦ, под завалами могут находиться люди. Там ведутся спасательные работы, в них участвуют в том числе находящиеся на месте прохожие.

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Варвара Кошечкина
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