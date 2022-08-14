Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В МЧС Армении рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на рынке

В МЧС Армении рассказали о выписке 15 пострадавших в результате взрыва на рынке «Сурмалу»

Фото: Андраник Казарян / РИА Новости

15 пострадавших в результате взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване уже выписали из больницы. Еще 40 человек получают стационарное лечение, сообщают в МЧС Армении. Цитату приводит ТАСС.

Взрыв в «Сурмалу» произошел днем в воскресенье, 14 августа. В результате взрыва произошло обрушение здания ТЦ, под завалами могут находиться люди.

Директор спасательной службы МЧС страны Арсен Гаспарян доложил, что оперативная ситуация на месте довольно сложная — пожарные расчеты пока не могут локализовать пожар из-за продолжающейся детонации пиротехники.

Как рассказал один из очевидцев, мелкие взрывы слышны до сих пор.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В МИД назвали условие для прекращения отношений между Россией и США
В Венгрии назвали ошибочной санкционную политику Евросоюза
Халатность сотрудников аэропорта попала на видео и вызвала возмущение в сети
Психолог назвал способы повышения мотивации коллектива к работе летом
Влияние климатических изменений на рынок продовольствия оценили
Гигантский попугай ара сбежал от россиянки и воссоединился с ней через три дня
В МЧС Армении рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на рынке
Макларен призвал допустить россиян до международных турниров
В Норвегии усыпили полюбившуюся людям моржиху Фрейю
Арестованный в Москве за педофилию американец обвинил жену в клевете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.