В МЧС Армении рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на рынке

В МЧС Армении рассказали о выписке 15 пострадавших в результате взрыва на рынке «Сурмалу»

15 пострадавших в результате взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване уже выписали из больницы. Еще 40 человек получают стационарное лечение, сообщают в МЧС Армении. Цитату приводит ТАСС.

Взрыв в «Сурмалу» произошел днем в воскресенье, 14 августа. В результате взрыва произошло обрушение здания ТЦ, под завалами могут находиться люди.

Директор спасательной службы МЧС страны Арсен Гаспарян доложил, что оперативная ситуация на месте довольно сложная — пожарные расчеты пока не могут локализовать пожар из-за продолжающейся детонации пиротехники.

Как рассказал один из очевидцев, мелкие взрывы слышны до сих пор.