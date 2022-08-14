В метро Еревана началась эвакуация пассажиров и персонала после сообщений о минировании

В метро Еревана началась массовая эвакуация пассажиров и персонала после сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря метрополитена.

Пресс-секретарь ереванского метрополитена Татев Хачатрян сообщила, что в 17:10 по местному времени (16:10 мск) в МЧС поступило сообщение о заложенной на всех станциях метрополитена взрывчатке.

Затем пресс-секретарь МЧС Айк Костанян рассказал, что на месте уже работают кинологи и спасатели.

Ранее в торговом центре «Сурмалу» в армянской столице произошел взрыв. По предварительным данным, он случился на складе пиротехники, после чего начался пожар. Как рассказал один из очевидцев, мелкие взрывы слышны до сих пор. В результате взрыва произошло обрушение здания ТЦ, под завалами могут находиться люди. Там ведутся спасательные работы, в них участвуют в том числе находящиеся на месте прохожие.

