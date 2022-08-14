10 российских самолетов застряли в Германии после введения санкций

10 самолетов России застряли в ФРГ на 5 месяцев из-за закрытия воздушного пространства ЕС

Не менее 10 самолетов, которые принадлежат российской стороне, застряли в аэропортах Германии на более чем пять месяцев. Это связано с закрытием воздушного пространства стран ЕС и введением антироссийских санкций, пишет Deutsche Welle (включено в реестр СМИ-иноагентов).

Самолетам запрещено взлетать и проводить полеты в соответствии с санкционным режимом Европейского союза. Кроме того, сами владельцы судов не могут их использовать или отправить в другие места.

Уточняется, что на данный момент в Лейпциге находятся три самолета Ан-124, в Кельне — по одному Bombardier Challenger 300 и Boeing 737, в аэропорту Франкфурт-Хан — Boeing 747, в Баден-Бадене — Cessna 750, а также две машины типа Embraer Legacy 600 и Bombardier Global Express. Каждое судно использовали для деловых поездок.

Воздушное пространство России закрыто для зарубежных авиакомпаний из США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза в связи с началом спецоперации на Украине. Ограничения ввели в ответ на аналогичные меры властей этих стран по отношению к российским судам.