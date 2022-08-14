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Раскрыты подробности убийства оператора на съемках фильма «Ржавчина»

Sky News: актер Болдуин нажал на курок оружия, застрелив оператора Галину Хатчинс

Фото: Swen Studio / Reuters

ФБР выпустило отчет, в котором раскрыло подробности убийства оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает Sky News.

Согласно отчету, американский актер Алек Болдуин, случайно застреливший Хатчинс, все-таки нажал на курок оружия. Судебно-медицинская экспертиза показала, что пистолет не мог выстрелить самостоятельно. ФБР классифицировало смерть как несчастный случай, учитывая отсутствие у Болдуина явного умысла причинить вред здоровью Хатчинс.

Инцидент произошел в октябре 2021 года. В ходе съемок вестерна «Ржавчина» американский актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в результате чего была убита оператор, а режиссер фильма Джоэл Соуса получил ранения. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

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Дениза Мацаева
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