Путин посетит форум «Армия-2022»

Президент Путин на следующей неделе посетит форум «Армия-2022»

Президент России Владимир Путин на следущей неделе посетит военно-технический форум «Армия-2022». Об этом сообщает РИА Новости.

Форум откроется в понедельник, 15 августа. Уточняется, что глава государства ежегодно посещает мероприятие и выступает на нем с речью.

Согласно анонсу программы, президент примет участие и в других мероприятиях.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания «Калашникова» ZALA AERO продемонстрировала серийный образец нового беспилотного комплекса квадрокоптерного типа ZALA 421-24 в преддверии открытия международного военно-технического форума «Армия-2022».

Беспилотник способен оставаться невидимым благодаря малой акустической и визуальной заметности.