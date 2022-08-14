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Путин посетит форум «Армия-2022»

Президент Путин на следующей неделе посетит форум «Армия-2022»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на следущей неделе посетит военно-технический форум «Армия-2022». Об этом сообщает РИА Новости.

Форум откроется в понедельник, 15 августа. Уточняется, что глава государства ежегодно посещает мероприятие и выступает на нем с речью.

Согласно анонсу программы, президент примет участие и в других мероприятиях.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания «Калашникова» ZALA AERO продемонстрировала серийный образец нового беспилотного комплекса квадрокоптерного типа ZALA 421-24 в преддверии открытия международного военно-технического форума «Армия-2022».

Беспилотник способен оставаться невидимым благодаря малой акустической и визуальной заметности.

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Варвара Кошечкина
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