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Постпред России в Вене обвинил СМИ в искажении своих слов

Постпред Ульянов обвинил Financial Times в искажении своих слов о миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил газету The Financial Times в искажении своих слов. Такое заявление он сделал в своем Twitter-аккаунте.

Дипломат уточнил, что речь идет о возможности визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. «The Financial Times приписала мне слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график», — подчеркнул Ульянов.

Постпред России также выразил уверенность, что это было намеренное искажение. По его мнению, на это указывает заголовок статьи.

12 августа Михаил Ульянов в интервью «Известиям» на вопрос о том, когда Гросси может посетить ЗАЭС, предположил, что директор МАГАТЭ сам обозначит какой-то ориентир «в самом конце августа — начале сентября». Позднее FT выпустила материал под названием «Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию».

Ранее Михаил Ульянов заявил, что Россия готова оказать помощь в организации визита международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

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Марина Совина
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