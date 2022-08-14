В Роспотребнадзоре допустили заражение лихорадкой Западного Нила в России

Эксперт Пшеничная допустила вероятность заражения лихорадкой Западного Нила в России

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила вероятность заражения лихорадкой Западного Нила в России. Ее слова передает РИА Новости.

«Риски инфицирования на территории России нельзя исключать», — отметила она. По словам Пшеничной, комары-переносчики встречаются во многих российских регионах, за исключением отдельных северных районов.

При этом за первое полугодие этого года в стране не было зафиксировано ни одного случая инфицирования. В 2020 году в России было выявлено 10 заболевших лихорадкой, в 2021-м — 76 заболевших.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер предупредила, что в России вырос риск заболеть лихорадкой Западного Нила после укуса комара. Из-за потепления климата южная болезнь активно распространяется благодаря миграции в северные страны зараженных лихорадкой птиц, кровью которых питаются комары.