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Исторический самолет разбился на авиашоу в Чехии

В Чехии на авиашоу разбился британский одномоторный истребитель Hawker Hurricane Mk. IV

Фото: wikipedia

Британский одномоторный истребитель Hawker Hurricane Mk. IV времен Второй мировой войны разбился на авиашоу в чешском городе Хеб. Об этом сообщает телеканал Česká televize.

По словам представителя службы спасателей Радека Геса, летчик погиб, он получил ранения, несовместимые с жизнью. «Его спасти не удалось. Еще один человек получил легкие ранения», — добавил он.

Истребитель потерял высоту во время демонстрационного полета, он упал на коттедж, находившийся недалеко от летного поля.

После ЧП проведение авиашоу остановили. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Упавший самолет был историческим — последний среди данной модели.

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Варвара Кошечкина
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