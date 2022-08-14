Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Словакии опровергли передачу Украине самолетов МиГ-29

Министр обороны Словакии опроверг информацию, что самолеты МиГ-29 уже переданы на Украину

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава минобороны Словакии Ярослав Надь опроверг информацию о том, что самолеты МиГ-29 уже переданы на Украину. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.

Министр уточнил, что истребители по-прежнему находятся на авиабазе Слиач в центральной части страны и до конца августа будут охранять ее воздушное пространство. Кроме того, воздушные суда можно будет увидеть на международных авиаднях STAF.

«Пока никакого окончательного решения не принято. Когда ситуация изменится, мы об этом проинформируем», — заключил Надь.

13 августа руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 калибра 155 миллиметров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Делегация США прибыла на Тайвань
Зеленский назвал особые цели украинских спецслужб
Отец 10-летней студентки МГУ сообщил о беременности жены восьмым ребенком
Фигуристы Синицина и Кацалапов опровергли информацию о завершении карьеры
В Словакии опровергли передачу Украине самолетов МиГ-29
Кардиолог раскрыл способы избежать инфаркта в жару
Москвичам пообещали «сверхлетнюю» погоду
В московском метро заметили сбежавших из цирка клоунесс
Законность аннулирования шенгена для россиян оценили
Уролог развенчал мифы о сексе после 40 лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.