В Словакии опровергли передачу Украине самолетов МиГ-29

Министр обороны Словакии опроверг информацию, что самолеты МиГ-29 уже переданы на Украину

Глава минобороны Словакии Ярослав Надь опроверг информацию о том, что самолеты МиГ-29 уже переданы на Украину. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.

Министр уточнил, что истребители по-прежнему находятся на авиабазе Слиач в центральной части страны и до конца августа будут охранять ее воздушное пространство. Кроме того, воздушные суда можно будет увидеть на международных авиаднях STAF.

«Пока никакого окончательного решения не принято. Когда ситуация изменится, мы об этом проинформируем», — заключил Надь.

13 августа руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 калибра 155 миллиметров.