Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Тамбовской области проведут соревнования по соколиной охоте

В Тамбовской области 30 сентября пройдет «Слет сокольников-2022»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Мичуринском районе Тамбовской области 30 сентября впервые пройдут всероссийские соревнования по соколиной охоте «Слет сокольников-2022». Об этом пишет ТАСС.

Соревнования проведут в два этапа — полевые испытания ловчих птиц и полеты на дистанцию 400 метров. Первая часть пройдет в закрытом режиме, вторую оценит жюри. В каждой номинации будет до пяти победителей.

«Ожидается до 100 участников, география — от Калининграда до Владивостока, это и Москва, и Санкт-Петербург, Волгоград, Самара, Саратов и другие регионы, а также запланирован приезд делегаций из Афганистана, Эстонии и Казахстана. Цель всероссийских соревнований — популяризация соколиной охоты как нематериального культурного наследия», — рассказал заместитель президента некоммерческой организации «Русский сокол» по науке и развитию Владимир Ламонов.

Материалы по теме:
«И клюв гладил, и когти чесал» Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
«И клюв гладил, и когти чесал»Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
22 декабря 2021
«Они очень напоминают людей» Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
«Они очень напоминают людей»Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
8 декабря 2021

Соколиная охота включена ЮНЕСКО в репрезентативный список объектов нематериального культурного наследия человечества. На Руси соколиная охота появилась на рубеже VIII-IX веков, ее расцвет пришелся на время правления царя Алексея Михайловича Тишайшего. В 2021 году Минприроды России подготовило заявку на включение соколиной охоты в федеральный каталог объектов нематериального культурного наследия народов России.

Ранее в мае сообщалось, что в Камчатском соколином центре появились первые птенцы редких камчатских соколов. Центр начал свою работу в феврале 2022 года, сохранение и репродукция редких видов птиц ведется по поручению президента России Владимира Путина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Во Франции заявили об обернувшихся против Европы антироссийских санкциях
Сергей Лазарев перечислил достоинства Москвы
Экономист предупредил о росте цен на ряд товаров осенью
В США оценили уничтожение французской гаубицы CAESAR на Украине
Постпред России в Вене обвинил СМИ в искажении своих слов
Стало известно о вывозе военными США 89 цистерн с нефтью из Сирии в Ирак
Конгрессмены запросили брифинг из-за ситуации с документами в поместье Трампа
Amnesty International сообщила о предстоящей проверке ее доклада по Украине
Неизвестные обстреляли автобус около Стены Плача в Иерусалиме
В Германии пожаловались на поставки газа из Катара в Италию после визита Хабека
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.