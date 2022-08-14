В Тамбовской области проведут соревнования по соколиной охоте

В Тамбовской области 30 сентября пройдет «Слет сокольников-2022»

В Мичуринском районе Тамбовской области 30 сентября впервые пройдут всероссийские соревнования по соколиной охоте «Слет сокольников-2022». Об этом пишет ТАСС.

Соревнования проведут в два этапа — полевые испытания ловчих птиц и полеты на дистанцию 400 метров. Первая часть пройдет в закрытом режиме, вторую оценит жюри. В каждой номинации будет до пяти победителей.

«Ожидается до 100 участников, география — от Калининграда до Владивостока, это и Москва, и Санкт-Петербург, Волгоград, Самара, Саратов и другие регионы, а также запланирован приезд делегаций из Афганистана, Эстонии и Казахстана. Цель всероссийских соревнований — популяризация соколиной охоты как нематериального культурного наследия», — рассказал заместитель президента некоммерческой организации «Русский сокол» по науке и развитию Владимир Ламонов.

Соколиная охота включена ЮНЕСКО в репрезентативный список объектов нематериального культурного наследия человечества. На Руси соколиная охота появилась на рубеже VIII-IX веков, ее расцвет пришелся на время правления царя Алексея Михайловича Тишайшего. В 2021 году Минприроды России подготовило заявку на включение соколиной охоты в федеральный каталог объектов нематериального культурного наследия народов России.

Ранее в мае сообщалось, что в Камчатском соколином центре появились первые птенцы редких камчатских соколов. Центр начал свою работу в феврале 2022 года, сохранение и репродукция редких видов птиц ведется по поручению президента России Владимира Путина.