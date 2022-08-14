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Российский магазин белья рассказал о спросе на трусы с буквой Z

Магазин белья в Тверской области рассказал о спросе на трусы с буквой Z

Фото: Shutterstock

Россиян интересуют представленные в тверском магазине нижнего белья трусы с буквой Z. Об этом в компании «Барс» заявили изданию «Подъем».

По словам представителей компании, убирать белье из продажи не планируют, так как на него нет жалоб. «У нас есть трусы с буквой Z. Распоряжения убирать не было. У нас в магазине продаются [изделия] и нашего производства, и Китай, и Турция. Вот эти трусы — производитель Китай. Вообще их берут, покупают», — говорится в сообщении.

При этом пользователи соцсетей сочли такой способ поддержать российских военных неуместным.

В конце июля в Воронеже неизвестные исписали буквой Z более 100 машин, припаркованных во дворах. Литеру Z на автомобили горожан нанесли красной краской.

Z называют символом специальной операции на Украине. Минобороны в марте объясняло, что данная буква на российской технике несет значение «За победу».

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Варвара Кошечкина
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