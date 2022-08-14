Захарова резко высказалась о сборе средств на образование дочери посла Украины

Захарова назвала попрошайничеством сбор средств на образование дочери посла Украины

Основа нынешней дипломатии Киева — это попрошайничество и бродяжничество. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала сообщение посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко, объявившего сбор средств на обучение дочери в Лондоне.

«Сначала он пишет, как показывал дочке американские университеты, а потом сообщает, что она выбрала британское образование после его увлекательных рассказов. Попрошайничество и бродяжничество — основа нынешней "дипломатии" киевского режима. Так и страну разбазарили», — заявила она.

Ранее посол Украины обратился к пользователям соцсетей с просьбой помочь собрать деньги на обучение дочери в одной из школ Лондона. «После нескольких месяцев, проведенных с нами в Канберре, она отправилась в Лондон, где начнет обучение в Университетском колледже [University College London, UCL]. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь к нам и помогите собрать средства на ее первый год в Лондоне», — попросил он.

На первый год обучения дочери Мирошниченко требуется 36 тысяч долларов. За три недели сбора удалось собрать лишь чуть больше трех тысяч долларов.