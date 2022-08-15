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Назван срок завершения испытаний САО «Мальва»

«Уралвагонзавод» сообщил, что государственные испытания САО «Мальва» завершат в 2022 году

Фото: ЦНИИ «Буревестник»

Государственные испытания самоходного артиллерийского орудия (САО) «Мальва» на колесном шасси завершат к концу 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концерна «Уралвагонзавод».

«В 2021 году в рамках испытаний главного конструктора подтверждена эффективность создаваемого САО и его соответствие требованиям тактико-технического задания. Опытный образец доработан и представлен на государственные испытания Минобороны, планируемый срок завершения которых — конец 2022 года», — сообщили в концерне.

В «Уралвагонзаводе» отметили, что одновременно с проведением испытаний начато изготовление опытно-промышленной партии самоходных орудий.

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САО «Мальва» разработали в рамках опытно-конструкторской работы «Набросок». Установка с орудием калибра 152 миллиметра на четырехосном колесном шасси предназначена для поражения укреплений, артиллерийских батарей и техники противника. По данным разработчика, масса «Мальвы» составляет 32 тонны. САО сможет поражать цели на дальности до 24,5 километра.

Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» запустил серийное производство самоходных артиллерийских орудий «Флокс» и «Магнолия».

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Даниил Иринин
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