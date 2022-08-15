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Глава Pfizer заразился коронавирусом после четырех вакцинаций

Исполнительный директор Pfizer Бурла заразился коронавирусом после четырех вакцинаций
Альберт Бурла

Альберт Бурла. Фото: John Thys / Reuters

Исполнительный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла заразился коронавирусной инфекцией. Он уже четырежды вакцинировался от коронавируса, заявил глава компании в своем Twitter.

«Я хотел бы сообщить, что у меня положительный результат теста на коронавирус. Я благодарен за то, что уже получил четыре дозы вакцины Pfizer — BioNTech и чувствую себя хорошо», — рассказал Бурла. По его словам, симптомы болезни выражены слабо, он самоизолировался и начал принимать препарат Paxlovid.

Виктория Кондратьева
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