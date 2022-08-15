Глава Pfizer заразился коронавирусом после четырех вакцинаций

Исполнительный директор Pfizer Бурла заразился коронавирусом после четырех вакцинаций

Исполнительный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла заразился коронавирусной инфекцией. Он уже четырежды вакцинировался от коронавируса, заявил глава компании в своем Twitter.

«Я хотел бы сообщить, что у меня положительный результат теста на коронавирус. Я благодарен за то, что уже получил четыре дозы вакцины Pfizer — BioNTech и чувствую себя хорошо», — рассказал Бурла. По его словам, симптомы болезни выражены слабо, он самоизолировался и начал принимать препарат Paxlovid.