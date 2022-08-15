Участник экспедиции Конюхова на Северный полюс снял Арктику с дрона

Сын Федора Конюхова Оскар опубликовал фотографии белых медведей и льдов Арктики

Сын путешественника Федора Конюхова Оскар, занимающий должность начальника штаба его экспедиции к Северному полюсу, опубликовал фотографии Арктики, снятые с дрона. Кадры опубликованы в Telegram-канале экспедиции «Игра гравитации».

На снимках Оскара Конюхова запечатлены участники экспедиции к Северному полюсу в конечной точке плавания, а также белые медведи — мать с медвежатами — и многометровые льды Арктики.

Фото: Оскар Конюхов / Telegram-канал «Игра гравитации»

В то время как Оскар Конюхов плыл к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы», его отец Федор должен был проделать тот же путь по воздуху, на паралете с пилотом Игорем Потапкиным. Полет Конюхова-старшего должен был стать первым в истории Арктики, однако во время его выполнения у команды возникли технические сложности, и паралет совершил экстренную посадку на льдину.

Согласно системе слежения, ночью 6 августа ледокол, отправившийся за путешественниками, достиг Северного полюса и взял обратный курс на Мурманск.