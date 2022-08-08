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69-я параллель

Путешественник Конюхов совершил вынужденную посадку на паралете во льдах Арктики

Путешественник Конюхов и пилот Потапкин прервали полет на Северный полюс

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Известный путешественник Федор Конюхов и профессиональный пилот Игорь Потапкин по техническим причинам прервали полет на Северный полюс. Об этом сообщается в официальной группе Конюхова во «ВКонтакте».

5 августа Конюхов и Потапкин отправились с атомного ледокола «50 лет Победы» в направлении Северного полюса на паралете. Они собирались стать первыми людьми, достигшими региона на этом виде транспорта. Пилотам удалось преодолеть 169 километров из 900 запланированных, однако продолжить путешествие помешали погодные условия, и экипаж совершил вынужденную посадку во льдах Арктики.

По данным экспедиционного штаба, у Конюхова и Потапкина был в снаряжении примус, а также запас продуктов. В момент их посадки в арктических широтах России наблюдался туман.

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Достоверно не известно, что произошло с паралетом. Штаб Конюхова сообщил, что московская часть команды получила по спутниковой связи короткое сообщение о невозможности продолжать полет. На данный момент связи с пилотами нет. Согласно системе слежения, ночью 6 августа ледокол, отправившийся за путешественниками, достиг Северного полюса, а после взял обратный курс в сторону Мурманска. Прибытие экипажа планируется 14 августа.

Ранее Конюхов и Потапкин побили собственный мировой рекорд беспосадочного полета на мотопараплане. Они преодолели дистанцию в 1039,7 километра за 13 часов и 17 минут по маршруту: Усмань, Липецкая область — село Баклазан, Чеченская Республика.

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Константин Лысяков
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