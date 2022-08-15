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В Совфеде назвали условие возврата арестованного Киевом российского имущества

Цеков назвал победу РФ в спецоперации условием возврата арестованного Киевом имущества
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Все арестованное Киевом российское имущество будет возвращено после победы России в спецоперации. Такое условие назвал сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, передают «Известия».

По его словам, украинские власти ищут любую российскую собственность и арестовывают ее, однако это касается не только вагонов, а почти всей российской собственности, которая есть на Украине.

«В основном это не российская собственность, а граждан России, которые вели экономическую деятельность на Украине. Это связано со специальной военной операцией, с теми отношениями, которые у Украины есть с Россией», — подчеркнул сенатор. Он добавил, что в настоящее время киевское руководство не ищет возможности для достижения перемирия и каких-то договоренностей с Россией. Член Совфеда выразил мнение, что Киев выбрал путь конфронтации с Москвой еще в 1991 году.

Ранее украинские власти заявили об аресте долей связанных с Россией нескольких предприятий. Речь идет об активах на сумму 5,9 миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов).

В июле Служба безопасности Украины сообщила об аресте активов украинских компаний на 61 миллион долларов из-за связи с российскими холдингами. По информации ведомства, ограничения распространили на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий.

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Сергей Истомин
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