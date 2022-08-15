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Спорт

В «Спартаке» высказались о возможном возвращении Дзюбы

В «Спартаке» затруднились оценить целесообразность возможного возвращения Дзюбы

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов высказался о возможном возвращении форварда Артема Дзюбы в московский клуб. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Он затруднился оценить целесообразность такого перехода. «Если он будет нужен главному тренеру, команде... Не знаю. Сейчас вы видите, что в линии атаки Саша Соболев выглядит замечательно. Есть Шамар Николсон. Атака у "Спартака" выглядит мощно», — заявил Клейменов.

Он также объяснил, почему у «Спартака» в межсезонье мало трансферов. «Рынок тяжелейший. И "Спартак" не хочет брать абы кого», — добавил он.

Ранее в понедельник, 15 августа, о возможном трансфере Дзюбы высказался генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко. Он рассмеялся в ответ на вопрос о приглашении игрока.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года, в составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

Алексей Гусев
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