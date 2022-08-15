В «Сочи» высказались о возможном трансфере Дзюбы

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассмеялся в ответ на вопрос о трансфере Артема Дзюбы

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о трансферной кампании команды нынешним летом. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По его словам, приобретения еще будут. Он также рассмеялся в ответ на вопрос о возможном приглашении Артема Дзюбы. «Может ли Дзюба оказаться в «Сочи»? Хаха, прекращайте! А другие трансферы, возможно, будут», — заявил Рубашко.

10 августа сложности Дзюбы с поиском нового клуба объяснил бывший футболист сборной России Андрей Аршавин. Он заявил, что у игрока завышенные финансовые ожидания.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года, в составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.