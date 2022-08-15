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Модель с перевернутыми глазами в рекламе Balenciaga напугала пользователей сети

Модель с перевернутыми глазами и губами в рекламе Balenciaga озадачила пользователей сети

Фото: @balenciaga

Необычная ретушь на рекламном фото испанского люксового бренда Balenciaga напугала пользователей сети. Соответствующая публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) модного дома.

Новую кампанию марки, посвященную бижутерии, снял известный нью-йоркский фотограф-портретист Мартин Шеллер. После этого лицо модели отредактировали таким образом, что ее глаза и губы оказались перевернуты. На итоговом кадре манекенщица демонстрировала крупные серьги из серебристого сплава алюминия и латуни, декорированные стразами. Стоимость украшения составляет 1190 долларов.

Кампания модного дома озадачила пользователей сети. «С ней что-то не так», «Устрашающе», «А чего нос не перевернули?», «Она сейчас залезет мне в душу», «Еще больше странных картинок — все, лишь бы нас заинтересовать», — писали юзеры в комментариях.

В июле пользователи сети подняли на смех новую рекламу испанского бренда Balenciaga, описав модель из промо фразой «демон из сонного паралича». На размещенных фото манекенщик позировал в движении, делая широкий шаг и демонстрируя аномально длинные руки. Известно, что упомянутая кампания была создана люксовой маркой в сотрудничестве с графическим дизайнером Габриэлем Фабри и стилистом Пьетро Д'Аззо.

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Полина Гераскина
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