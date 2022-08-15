Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Немецкая компания Bayer продолжит поставки товаров в Россию

Компания Bayer продолжит экспорт товаров сельскохозяйственной промышленности в Россию

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer рассказала о планах продолжить экспортировать товары сельскохозяйственной промышленности в Россию, сообщает ТАСС.

«Компания Bayer полностью привержена содействию в предотвращении того, что может стать беспрецедентным продовольственным кризисом. Мы разделяем мнение ООН о том, что глобальный доступ к украинским продуктам питания, а также к российским продовольствию и удобрениям необходим для снижения давления на мировую продовольственную систему», — сказано в сообщении.

В связи с этим компания приняла решение о продолжении поставок товаров сельхозпромышленности для российских фермеров. В Bayer добавили, что рассчитывают на содействие российских властей защите свободного потока сельскохозяйственной продукции, выразив надежду на то, что они не станут использовать продовольствие для давления на другие страны.

В марте концерн Bayer AG объявил о сокращении присутствия в России и Белоруссии. Компания приостановила рекламную деятельность, прекратила все инвестиционные проекты и перестала рассматривать какие-либо деловые предложения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британский самолет-разведчик нарушил российскую границу
Путин назвал глупостью все попытки «отменить Россию»
Немецкая компания Bayer продолжит поставки товаров в Россию
Россия отозвала лицензии у двух стран из-за ремонта вертолетов Украины
Норвегия сообщила о поставках Германии максимально возможных объемов газа
Турист решил одурачить пассажиров в аэропорту и попался из-за невнимательности
Вор предложил показать российскому полицейскому место кражи и сбежал
IKEA остановила онлайн-распродажу в России
Разработан метод получения универсальной почки для пересадки
Германия отказалась опираться на дешевый газ из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.