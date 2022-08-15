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В Белоруссии обнаружили высокий уровень радиации

В Гомельской области обнаружили превышение уровня радионуклидов в 17 раз выше нормы

Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

В Гомельской области Белоруссии обнаружили высокий уровень радиации. Об этом сообщает «Правда Гомель» со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалисты исследовали 250 проб ягод и грибов из частного сектора и земель, принадлежащих государству. Повышенный уровень радиации зафиксирован в 10 районах Гомельской области.

Исследования на наличие цезия-137 и стронция-90 показал превышение уровня радионуклидов в 17 раз выше нормы в заборах проб, проведенных в частных хозяйствах. На государственных землях уровень радиации оказался в норме.

Часть территории Белоруссии пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. В настоящее время к наиболее пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС относится 21 район Брестской, Гомельской и Могилевской областей. В 1988 году на территории Белоруссии, подвергшейся загрязнению, был создан Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. С апреля 2019 года в Белоруссии действует два туристических маршрута по территории заповедника.

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Алевтина Запольская
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