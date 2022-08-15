МИД России поприветствовал нового посла Белоруссии

Замглавы МИД РФ Панкин принял верительные грамоты у нового посла Белоруссии Крутого

Замглавы МИД РФ Александр Панкин принял в понедельник, 15 августа, копии верительных грамот у нового посла Белоруссии в Росссии Дмитрия Крутого. Об этом сообщил МИД РФ на своем сайте.

Российский представитель поздравил Крутого со вступлением в должность и пожелал успехов в работе по укреплению российско-белорусских отношений. Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества двух стран по широкому кругу вопросов и в различных форматах, а также подтвержден настрой на дальнейшее наращивание усилий по всем направлениям, заявили в российском ведомстве.

Дмитрий Крутой был назначен на пост нового посла в РФ 1 августа. Он сменил на этой должности Владимира Семашко.

