Майку баскетболиста Майкла Джордана продадут за сотни миллионов рублей

Джерси Майкла Джордана продадут на торгах Sotheby’s как минимум за 173 миллиона рублей

Игровую джерси шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана планируют продать на аукционе за сотни миллионов рублей. Об этом сообщает Artnet News.

Речь идет о майке красного цвета, в которой спортсмен сыграл свой последний матч в финале НБА в составе команды «Чикаго Буллз» в 1998 году. Известно, что торги компании Sotheby’s будут проводиться в онлайн-формате с 6 по 14 сентября. Стоимость лота, согласно мнениям экспертов, будет варьироваться как минимум от 3 до 5 миллионов долларов (от 173 до 304 миллионов рублей).

По информации издания, фотография баскетболиста в указанной форме также была напечатана на обложке знаменитого спортивного журнала Sports Illustrated, вышедшего 15 июня 1998 года. На размещенном кадре Джордана запечатлели во время матча.

В то же время в мае 2021 года другую игровую джерси Джордана продали за рекордную сумму в 1,3 миллиона долларов (79,1 миллиона рублей). Майка, в которой Джордан выступал за команду университета Северной Каролины в сезоне-1982/1983, стала самым дорогим из принадлежащих американскому спортсмену предметов, проданных на торгах.