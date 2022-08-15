В Думе российского города отреагировали на агитплакаты кандидата-бодибилдера

В аппарате гордумы Владивостока заявили, что не будут мешать кандидату-бодибилдеру Фесику

В аппарате Гордумы Владивостока заявили, что не будут оценивать агитационные плакаты активиста партии ЛДПР Андрея Фесика с голым торсом. Об этом сообщает издание «Подъем».

Кроме того, в Думе российского города не будут мешать выдвигающему свою кандидатуру на выборах психиатру-наркологу Вячеславу Гнездилову с лозунгом «Этой думе нужен врач».

«Оценки личностного характера будет некорректно давать. Кандидаты должны соответствовать требованиям избирательного кодекса, они ему соответствуют, если они выдвинуты», — подчеркнули в аппарате Гордумы, отметив, что лозунги будут напечатаны в случае, если избирательная комиссия их пропустит и не увидит в этом никакого нарушения.

Ранее Фесик рассказал, что снимки с голым торсом попали в интернет случайно — он готовит несколько вариантов агитации. По словам бодибилдера, у него нашлось много сторонников среди избирателей, несмотря на сатирическое содержание материалов, пишет «Газета.Ru».