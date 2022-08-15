США направят солдат в Болгарию для укрепления восточного фланга НАТО

США направляют солдат в Болгарию в рамках операции по укреплению восточного фланга НАТО

США направляют солдат из 101-й воздушно-десантной дивизии в Болгарию в рамках операции по усилению восточного фланга НАТО. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте миссии США при НАТО.

В сообщении не уточняется, какая часть из 2400 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии США останется в Болгарии. Остальные будут расположены в Румынии, Венгрии и Словакии.

Американские солдаты будут участвовать в укреплении восточного флага. Отмечается, что 101-я воздушно-десантная дивизия известна как «Кричащие орлы». Впервые она была развернута в Европе во время Второй мировой войны.

Ранее страны восточного фланга НАТО заявили о необходимости расширения американского военного присутствия в регионе. В настоящее время около 100 тысяч американских военнослужащих дислоцированы по всей Европе. Вместе с тем «более уязвимые» союзники США считают это число недостаточным. Так, страны Балтии и Восточной Европы призвали США нарастить оборонное производство, чтобы ускорить поставки им вооружений.