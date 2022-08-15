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Кладоискатели откопали 25 древних монет стоимостью 1,8 миллиона рублей

В Великобритании найдены 25 англосаксонских монет стоимостью 25 тысяч фунтов стерлингов

Фото: Roger Starnes Sr / Unsplash

В регионе Мидленд, Великобритания, кладоискатели-любители нашли 25 древних монет, стоимость которых оценивается в 25 тысяч фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mirror.

Кладоискатели Филип Сутор, Пол Нэш и Кевин Дэвис совершили находку во время соревнований по поиску с металлоискателем. Первую монету обнаружил Сутор — новичок, который увлекся поиском предметов старины всего полтора года назад. Он посчитал, что она ничего не стоит, и пошел дальше.

В течение следующего часа Нэш нашел неподалеку еще четыре монеты. Он попросил более опытного Дэвиса оценить их. Тот сразу определил, что это англосаксонские монеты, и предложил продолжить поиски. За два дня британцы откопали 25 монет с изображением короля Бургреда, который правил в англосаксонском королевстве Мерсия с 852 по 874 год.

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Дальнейшую судьбу находки определят власти. Если монеты признают сокровищем, их выкупит музей. В противном случае кладоискатели смогут распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Ранее житель американского города Уайлдвуд, штат Нью-Джерси, решил отремонтировать собственный дом и нашел клад под крыльцом. Ему удалось отыскать тысячу долларов купюрами по 10 и 20 долларов, которые были напечатаны в 1934 году.

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Евгения Черкасова
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