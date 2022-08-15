Тело 48-летней Пенелопы Крус на фото в купальнике удивило поклонников

Актриса Пенелопа Крус показала фигуру в купальнике на яхте и удивила подписчиков

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус попала в объектив папарацци и восхитила подписчиков. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Так, 48-летнюю знаменитость заметили на яхте в городе Портофино, Италия. На новых фото звезда кинокартины «Пираты Карибского моря» запечатлена в слитном купальнике оранжевого цвета. Также она показала фигуру в джинсовых шортах. При этом видно, что Крус отказалась от макияжа, а волосы распустила.

Поклонники были удивлены внешним видом актрисы, о чем высказались в комментариях под материалом. «Очень привлекательная дама», «Ей точно 48? Ощущение, что 28», «Красивая и потрясающая», «Всегда сногсшибательна и стареет изящно», «Красивая от природы актриса с потрясающим телом», — заявили они.

В феврале Пенелопа Крус вышла в свет в укороченном наряде и подверглась критике в сети. Знаменитость посетила премьеру фильма «Официальный конкурс», которая состоялась в Мадриде, в одежде люксового бренда Chanel. На размещенных кадрах она запечатлена в мини-платье с длинным рукавом фиолетового цвета, украшенным черной монограммой марки, и темных босоножках на каблуке. Однако поклонники негативно отнеслись к образу актрисы.