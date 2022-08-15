Россиянам назвали стоимость зимних туров на Кубу

АТОР: проживание в трехзвездочном отеле Кубы зимой обойдется в 14 тысяч рублей на двоих

Эксперты туротрасли назвали россиянам оптимальную стоимость отдыха на Кубе зимой. Цены приводятся на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, у ANEX Tour стоимость недельного тура с проживанием в трехзвездочном отеле Гаваны с питанием на базе завтраков начинается от 14 тысяч рублей на двоих без перелета. Размещение в гостинице категории пять звезд с питанием по системе «все включено» в Кайо-Коко обойдется в среднем в 41 тысячу рублей на двоих. На курорте Варадеро двое туристов смогут отдохнуть на аналогичных условиях за 47 тысяч рублей.

PAC Group предлагает экскурсионные путевки в Гавану и Варадеро за две тысячи долларов (121,7 тысячи рублей) на двоих с проживанием в пятизвездочной гостинице. У туроператора KMP Group также доступен пляжный отдых в Варадеро: неделя в отеле категории пять звезд Paradisus Varadero Resort & SPA по системе «все включено» на двоих в декабре стоит 1780 евро (111,3 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что карты российской платежной системы «Мир» могут заработать на Кубе уже к концу текущего года. По словам посла острова в России Хулио Антонио Гармендия Пенья, первый этап работ, целью которого является взаимосвязь платежных систем двух государств, близится к завершению.