Теннисист Медведев объяснил конфликт с оскорбившим его фанатом

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не потерпит оскорблений от болельщиков

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему вступил в перепалку с болельщиком, оскорбившим его. Его слова приводит L'Équipe.

Спортсмен заявил, что не потерпит оскорблений в свой адрес. «Я никогда не позволю кому-то кричать гадости, не пройду мимо, ничего не ответив. Я подошел и сказал: "В чем твоя проблема? Ты не должен этого делать"» — рассказал он. Медведев обратил внимание на то, что обратной стороной популярности является большое количество критики со стороны незнакомцев.

Конфликт между Медведевым и фанатом произошел 11 августа после матча второго круга «Мастерса» в канадском Монреале. Россиянин проиграл австралийцу Нику Кирьосу со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6, после чего болельщик назвал его лузером. Теннисист развернулся и посоветовал оппоненту «включать мозги».

26-летний Медведев удерживает статус первой ракетки мира. Он находится на первом месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов на протяжении 12 недель, что является рекордом среди российских теннисистов.