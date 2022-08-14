Конфликт теннисиста Медведева с оскорбившим его фанатом попал на видео

Российский теннисист Даниил Медведев вступил в перепалку с болельщиком, оскорбившим его

Российский теннисист Даниил Медведев вступил в перепалку с болельщиком, оскорбившим его. Видео появилось у РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг, 11 августа, после матча второго круга «Мастерса» в канадском Монреале. Россиянин проиграл австралийцу Нику Кирьосу со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6, после чего фанат назвал его лузером. Теннисист развернулся и подошел к мужчине. У них начался конфликт, по итогам которого россиянин посоветовал оппоненту «включать мозги».

26-летний Медведев удерживает статус первой ракетки мира. Он находится на первом месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов на протяжении 11 недель, что является рекордом среди российских теннисистов.