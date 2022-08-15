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В Подмосковье у легкомоторного самолета при взлете отказал двигатель

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку после отказа двигателя

Фото: Shutterstock

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе деревни Новинки-Бегичево. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По информации собеседника телеканала, при взлете у воздушного судна отказал двигатель. Самолету пришлось совершить аварийную посадку, в результате которой повредилось шасси.

Пострадавших при инциденте нет. Борт эвакуирован с места происшествия.

Ранее легкомоторный самолет Piper совершил вынужденную посадку на пляж в районе Кронштадта после отказа двигателя. По данным пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, на борту воздушного судна находился пилот. В результате происшествия никто не пострадал.

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Никита Абрамов
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