На оборонном объекте в Сербии произошел взрыв

На крупнейшем оборонном объекте Сербии произошел взрыв, пострадали два сотрудника

На крупнейшем оборонном объекте Сербии произошел взрыв, пострадали два сотрудника. Об этом сообщает РТС.

Речь идет о заводе Крусик в городе Валево. Объект находится в 100 километрах к юго-западу от Белграда и является одним из крупнейших оборонных предприятий страны. Ведется расследование инцидента.

По данным РТС, 40-летняя работница получила серьезные травмы, когда у нее в руке взорвался патрон К34. Женщина была госпитализирована с тяжелыми ранениями обеих рук. Другой рабочий, находившийся рядом с ней в момент взрыва, получил легкие ранения.

Ранее в США произошел взрыв на газовом заводе в Оклахоме. По информации местной полиции, индицент произошел на заводе сжиженного природного газа (СПГ) OneOk в городе Медфорд. По предварительным данным, никто не пострадал. Жители соседних домов были эвакуированы.