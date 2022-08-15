Российский курорт станет площадкой для гастрофестиваля

На курорте «Роза Хутор» с 1 по 4 сентября пройдет гастрофестиваль «Еда как искусство»

Российский горный курорт «Роза Хутор» осенью станет площадкой для большого гастрономического фестиваля «Еда как искусство», который будет проходить с 1 по 4 сентября. Как уточняет ТАСС, в дни проведения мероприятия гостей ожидают многочисленные мастер-классы, выступления артистов и диджеев, показ фильмов о ресторанном бизнесе.

Главной площадкой гастрофеста станет Горная олимпийская деревня, которая располагается на высоте более тысячи метров над уровнем моря. По словам организаторов, фестиваль призван объединить гурманов и гедонистов. «Им предложат произведения лучших шеф-поваров города Сочи, которые уже готовятся показать свой авторский стиль в кулинарном искусстве», — подчеркнули в пресс-службе курорта.

Кроме изысканных блюд гостей фестиваля ожидают конкурсы и викторины с ценными призами, ярмарка местных продуктов, выступления диджеев и артистов, фильмы о ресторанном бизнесе, лекции и выставки, а также художественные, гастрономические и кальянные мастер-классы. Организаторы обещают, что у желающих будет возможность позаниматься йогой среди горных вершин, открыть для себя медитативную практику, принять участие в чайной церемонии и пройти специальный квест.

Ранее сообщалось, что в Сочи на высоте 1900 метров над уровнем моря открылся новый кемпинг «Нахазо». Туристический лагерь повышенной комфортности состоит из 12 деревянных лоджей треугольной формы. Каждый домик оборудован всем необходимым для ночевки: кроватями с постельным бельем, розетками и светильниками.