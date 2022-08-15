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Врач назвала опасные причины выпадения волос

Невролог Ольга Гофман: волосы могут выпадать из-за проблем с щитовидной железой

Фото: Shutterstock

Сбои в работе щитовидной железы и желудка могут стать причиной выпадения волос, рассказала невролог и педиатр, специалист антивозрастной и превентивной медицины Ольга Гофман. В беседе с «Лентой.ру» врач также назвала и другие опасные болезни, вызывающие алопецию.

От 50 до 150

волос в норме выпадает за день

Она подчеркнула, что никто специально не считает выпадающие волосы, однако человек всегда замечает, когда его шевелюра редеет, а в раковине, на одежде или на полу волос становится больше.

Волосы могут выпадать и у взрослых, и у детей, отметила врач. Зачастую это связано с понижением уровня половых гормонов — эстрогена и прогестерона. Но провоцировать алопецию могут и аутоимунные заболевания, например, когда у человека появляются проблемы в работе щитовидной железы или желудка.

При гипотиреозе (заболевании эндокринной системы, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов) волосы могут выпадать не только на голове, но и в целом на теле, даже бровях и ресницах

Ольга Гофманневролог, педиатр, специалист антивозрастной и превентивной медицины

При проблемах с желудком организм недополучает полезные для волос вещества: аминокислоты, жирные кислоты, микроэлементы, магний, кремний, кальций и цинк, уточнила Гофман. Эта проблема возникает и у детей из-за проблем с кишечником, в который попадают лямблии, аскариды и другие паразиты.

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«Сейчас нужно еще учитывать COVID-19, так как он поражает нервную систему. В головном мозге у нас находится центральное звено эндокринной регуляции, которое руководит всеми гормональными функциями — это гипоталомо-гипофизарная система. COVID-19 негативно влияет на эту систему, и по цепочке страдают все подконтрольные органы», — обратила внимание врач.

Чтобы не лишиться волос, нужно заботиться о гормональном фоне и состоянии кишечника. Если же при нормальном уровне гормонов и стабильной работе ЖКТ выпадение не прекращается, стоит обратиться к врачу для поиска других возможных причин алопеции, резюмировала Гофман.

Ранее сообщалось, что не все шампуни от перхоти полезны для кожи головы и волос. Некоторые шампуни от перхоти покрывают кожу головы пленкой и не приносят никакой пользы.

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Вера Владзиевская
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