Врач рассказала об опасности каш быстрого приготовления для здоровья

Диетолог Лазуренко: любовь к кашам быстрого приготовления может привести к диабету

Любовь к кашам быстрого приготовления может привести к диабету, уверена врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. Об опасности этого продукта для здоровья она рассказала в интервью для «Москвы 24».

Эндокринолог объяснила, что в крупах долгой варки содержится большое количество витаминов группы В, которые необходимы для работы нервной системы, а также клетчатка.

А еще в крупах есть микроэлементы, которые являются важным элементом для роста и развития зернышка. За счет целостности зерен мы будем получать разные виды клетчатки

Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог

В свою очередь, каши быстрого приготовления представляют собой перемолотые зерна, которые в процессе обработки утрачивают полезные свойства, пояснила Лазуренко. Такие каши, продолжила эксперт, моментально повышают уровень глюкозы в крови, из-за чего аппетит через короткое время разыграется вновь. Кроме того, предупредила врач, скачки глюкозы негативно сказываются на работе поджелудочной железы и могут привести к развитию диабета.

Лазуренко объяснила, что пользу несут только те крупы, которые варятся долго. «Они дают каскад полезных элементов, сытость наступает медленно, так же медленно повышается уровень глюкозы, инсулина, энергетический материал растаскивается по клеточкам. Организм становится сытым на долгое время», — заключила врач.

Ранее Наталья Лазуренко рассказала о неприятных последствиях употребления гречки. Из-за этой крупы может возникнуть изжога, вздутие или метеоризм, уверена врач.

