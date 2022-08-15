В Германии заподозрили Польшу в экологической катастрофе

rbb24: власти Германии заподозрили Польшу в экологической катастрофе на реке Одер

Власти Германии заподозрили, что Польша виновата в крупной экологической катастрофе, после того в приграничной реке Одер была обнаружена ртуть. Об этом сообщает телеканал rbb24.

Министр окружающей среды Бранденбурга назвал причиной экологической катастрофы растворенные в воде соли, что привело к массовой гибели рыб, птиц и животных. При этом, как они попали эти вещества, никто до сих пор установить не может. Сейчас немецкие волонтеры вывозят из реки тонны мертвой рыбы. Польские рыбаки также пожаловались, что с их стороны реки также гибнут тонны рыбы, что произошло, вероятно, из-за попавшего в воду ядовитого растворителя.

Как пишет Wydarzenia, власти Любуского воеводства Польши требуют ввести режим стихийного бедствия из-за массового мора речных обитателей. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил награду в размере одного миллиона злотых (около 220 тысяч долларов) за помощь в нахождении виновных в отравлении реки. Загрязнение начало распространяться и на притоки Одера, сейчас вода с токсичными веществами идет вниз к Балтийскому морю.

Ранее сообщалось, что в Европе из-за засухи на поверхности пересохших рек показались на поверхности так называемые голодные камни, предвещающие скорые беды. Голодными называют речные камни и скалы, на которых оставляли даты и отметки уровня воды. Такие послания служат предупреждением о трудных временах, наступающих в результате обмеления рек.