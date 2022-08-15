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Брошенная возлюбленным девушка потратила миллионы рублей на внешность Кардашьян

Daily Star: кореянка Черри Ли потратила четыре миллиона рублей на внешность Ким Кардашьян

Фото: Zoran Zonde Stojanovski / Unsplash

Преподавательница английского языка Черри Ли из Южной Кореи потратила четыре миллиона рублей на внешность своего кумира — звезды реалити-шоу, блогерши и бизнесвумен Ким Кардашьян. Соответствующий материал приводит Daily Star.

По словам 28-летней учительницы, восемь лет назад ее бросил возлюбленный, что пошатнуло уверенность девушки в себе. После разрыва отношений она решилась на преображение при помощи пластических операций, на которые потратила 50 тысяч фунтов (около четырех миллионов рублей).

Кореянка призналась, что трижды сделала бразильскую подтяжку ягодиц, несмотря на опасность процедуры. Кроме того, она увеличила грудь, перенесла ринопластику, скорректировала губы и щеки и уменьшила подбородок. «Единственное, о чем я жалею, так это о том, что не сделала все это раньше!» — заявила Ли.

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При этом героиня материала отметила, что после данной трансформации ее бывший избранник захотел к ней вернуться, однако она отвергла ухаживания экс-бойфренда. «Я слишком хороша для него, в настоящее время я общаюсь с мужчинами более высокого уровня!» — подчеркнула героиня материала.

В июле сообщалось, что британская танцовщица Джорджина Эпитропу ради внимания окружающих потратила миллионы рублей на внешность своего кумира — американской модели и актрисы Памелы Андерсон. По словам Эпитропу, она несколько раз увеличивала грудь, прибегала к липосакции и бразильской подтяжке ягодиц, а также неоднократно делала инъекции ботокса и филлеров. Преображение обошлось женщине в 43 тысячи фунтов стерлингов (приблизительно три миллиона рублей).

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Алина Гостева
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