Кличко рассказал о разводе с женой после 26 лет брака

Виталий Кличко рассказал, что развелся с женой Натальей после 26 лет брака

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию «Бабель» рассказал, что развелся с женой Натальей после 26 лет брака.

По словам Кличко, на протяжении многих лет они живут в разных странах, у них разные интересы. «Мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается», — поделился он.

На вопрос журналиста о том, свободно ли его сердце, Кличко ответил, что оно занято Киевом, и процитировал слова из песни «Как тебя не любить, Киев мой!», которая является неофициальным гимном украинской столицы.

У Виталия и Натальи трое детей: Егор-Дэниел (родился в 2000 году), Елизавета-Виктория (2002) и Максим (2005). Наталья Кличко живет в Германии, дети учатся за границей.

В ходе интервью изданию Кличко поделился, что Офис президента Украины Владимира Зеленского угрожал ему лишением гражданства. По его словам, угроза поступила после того, как он подписал открытое письмо к президенту с просьбой вернуть гражданство главе территориальной обороны Днепра Геннадию Корбану.