Кличко рассказал об угрозах из офиса президента

Мэр Киева Кличко заявил об угрозах офиса Зеленского лишить его гражданства Украины

Офис президента Украины Владимира Зеленского угрожал лишением гражданства мэру Киева Виталию Кличко. Слова главы украинской столицы приводит издание «Бабель».

По его словам, угроза поступила после того, как он подписал открытое письмо к президенту с просьбой вернуть гражданство главе территориальной обороны Днепра Геннадию Корбану. «Расскажу вам тайну. После того, как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: "Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались"», — сказал мэр.

Тем не менее Кличко отрицает наличие немецкого гражданства. Он объяснил, что большую часть жизни учился в Германии и Америке, но отверг возможность получить гражданство этих стран.

Издание уточнило у Кличко, была ли эта угроза из администрации главы страны. «Ну а откуда? Из ЖЭКа?» — сыронизировал глава города.

Он также добавил, что из офиса президента он общается только с заместителем главы Кириллом Тимошенко.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Сергей Власенко показал в соцсетях фото якобы секретного указа Зеленского о лишении ряда политиков и бизнесменов украинского гражданства. В список из десяти фамилий вошли Корбан, Коломойский и политик Вадим Рабинович.

Позже стало известно, что у главы теробороны изъяли паспорт во время пересечения границы. Политика не пустили на территорию страны, объяснив это тем, что его гражданство приостановлено.