Иммунолог предрек России начало непредсказуемой вспышки коронавируса осенью

Иммунолог Крючков назвал непредсказуемой вспышку коронавируса в осенне-зимний период

Вспышка коронавируса в осенне-зимний период является непредсказуемой, поскольку повлиять на нее может слишком большое число факторов, в том числе появление новых вариантов вируса. Тем не менее рост заболеваемости вряд ли достигнет прошлогодних показателей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«В августе пик заболеваемости составит порядка 50 тысяч случаев в день, — считает Крючков. — То есть это где-то четверть от зимней омикрон-волны. Но нужно понимать, что подобные показатели будут достигнуты только в случае адекватной по выявляемости интенсивности. Потому в итоге именно в численном выражении мы получим меньшие показатели, где-то до 30 тысяч случаев в день».

Во второй половине августа иммунолог ожидает стабилизацию ситуации и плавный спад заболеваемости, но уже во второй половине сентября прогнозирует резкое движение в верх с ускорением.

«И уже на этом этапе заболеваемость будет непрогнозируемой, поскольку зависеть она будет от слишком большого числа факторов. В любом случае заболеваемость будет значительно выше летней, но какой именно — сказать невозможно. Хотя мне все же кажется, что прошлую зиму мы не повторим», — предположил Крючков.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» инфекционист Андрей Поздняков заявлял, что пик заболеваемости COVID-19 в России растянется по времени и будет достаточно продолжительным. «Сейчас произойдет подъем заболеваемости, снова увеличится иммунная прослойка, и вирус утихнет», — считает специалист.